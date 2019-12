Drie ton subsidie minder voor Leeuwarder schouwburg De Harmonie

Afgelopen jaar kreeg de schouwburg ook al geen subsidie meer, maar dat konden ze nog opvangen met de reserves, zegt directrice Marijke van der Woude. "Tijdens LF2018 hebben we een heel goed seizoen gedraaid. De reserves hiervan konden we gebruiken om het tekort voor dit jaar op te vullen", zegt Van der Woude.

Die reserves zijn er in het nieuwe seizoen niet en dat zorgt voor de nodige problemen. De Harmonie gaat om de kosten te beperken kijken naar drie factoren: personeelskosten, programmering en de nieuwe toekomstige ontwikkelingen. "We willen graag de controle houden, ook omdat we bij LF2018 hebben laten zien dat wanneer je geld en tijd stopt in kunst en cultuur, je er ook iets aan over kan houden", zegt Van der Woude.

LF2018

De Harmonie had gehoopt en verwacht dat na het succes van Culturele Hoofdstad 2018, de gemeente de subsidies wel weer terug zou geven, maar dat was niet het geval. "We hebben niet alleen gehoopt, we hebben er ook nadrukkelijk om gevraagd, maar we hebben daar toch niet een positief antwoord op kunnen krijgen", zegt Van der Woude.

Zij hoopt dat zij toch iedereen ervan kan overtuigen hoe belangrijk of De Harmonie is en dat mensen investeren in de kunst en cultuur in Fryslân.