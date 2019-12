Topdrukte restaurants met kerst: Waarom eten steeds meer mensen buiten de deur?

Gepensioneerde schoonvader in de keuken

Bij Sjoddy's in Leeuwarden hebben ze een geheime kracht ingezet om de drukte aan te kunnen. "Mijn schoonvader werkt mee", lacht Ypie van der Leij als zij de keuken van het restaurant inloopt. "Hij is al met pensioen, maar kan nu mooi nog even helpen. Hij doet vooral de afwas en wat andere klussen, want hij is geen kok", lacht Ypie. "Maar we hebben het zo druk, dat alle hulp welkom is."

Schoonvader Piet is het dan ook met Ypie eens. "Deze tijd is het zo druk dat ik ook niet wil thuiszitten", zegt hij terwijl hij de afwas doet. "Tweede kerstdag kunnen we hier mee-eten, zo betalen ze me dan maar terug", lacht Van der Leij.