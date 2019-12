Beelden Walk of Fean naar opslag na zoveelste vernieling

Voor de vijfde keer zijn de beelden vernield. "Soms waren het kleine beschadigingen, maar we hebben ze ook gehalveerd aangetroffen, dat een helft weg was. Ze zijn met geweld van hun sokkel gehaald," zegt Frank van Hout, hij is van de organisatie die de beelden er heeft geplaatst.

"Dit moet wel moedwillig zijn gebeurd, het kan niet per ongeluk gebeuren. Het is triest. Ik heb geen idee over mogelijke daders. Ik kan me niet voorstellen dat mensen dit doen."

Hij vindt het jammer dat ze deze beslissing moesten nemen. "Het is hartstikke zonde. We zijn er trots op en we kregen geweldige reacties bij de opening, maar we weten niet hoe we dit nog overeind moeten houden."

Op zoek naar nieuwe plek

De beelden komen nu eerst veilig in een opslag. "In januari gaan we eens rustig met bestuur, sponsoren en subsidiegevers als provincie en gemeente overleggen over alternatieven. We zijn trots op onze sporters en die moeten een goede plek krijgen. Niet in het openbaar, dus we moeten er een andere plek voor vinden, bijvoorbeeld in een museum of Sportstad of Thialf."

Hij vindt het ook jammer voor de sporters. "Ze hebben belangeloos meegewerkt en er tijd ingestoken. Het is jammer dat dit zo minder uitstraling krijgt dan we oorspronkelijk van plan waren."