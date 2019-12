Onderzoek nodig naar lange termijn gevolgen gaswinning Wad

Gaswinning onder het Wad is nu toegestaan, maar bij teveel bodemdaling of schade aan de natuur moet de gaskraan dichter worden gedraaid. Er wordt toezicht op de gevolgen van gaswinning gehouden. De wijze waarop dat gebeurt, werkt volgens een zogeheten auditcommissie goed om belangrijke veranderingen in het Wad te volgen.

De commissie is door minister Wiebes van Economische Zaken gevraagd om nog eens goed naar de gevolgen te kijken. Eén van de conclusies is dat de gaswinning in 2018 niet slecht is geweest voor de natuur, ook is de bodem niet teveel gezakt.

Op de lange termijn ligt dat mogelijk anders. Het is onduidelijk hoelang de bodem nog zal dalen nadat gaswinning stopt. Ook is het niet duidelijk wat de bodem doet als er minder druk op de 'waterdoorlatende lagen' komt.

Daarbij komt de mogelijke versnelling van een verhoogde zeespiegel. De commissie twijfelt niet aan de hedendaagse werkwijze, zo schrijft de commissie. Maar ze adviseren "om in komende rapportages te onderzoeken of het 'hand aan de kraan'-principe ook de langetermijngevolgen voor de natuur voldoende kan beheersen."