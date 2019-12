Welmoed Sijtsma blij met nieuwe presentatieklus: "Ik vind het fantastisch!"

Welmoed Sijtsma wil het nieuws niet te groot maken. "Ik probeer er niet teveel over nadenken, het is maar één dag per week, en ik doe het naast mijn werk bij Goedemorgen Nederland, voor drie maanden eerst. Want anders raak ik wel een klein beetje in totale paniek."

Ze hoorde het nieuws nog maar kort geleden. "Toen het gisteren in de media kwam, was ik er nog niet eens zeker van dat het doorgaat. Het was allemaal last minute, er was een koppel uitgevallen. Uiteindelijk wist ik het gisteren dus ook zeker."

Interesse aangeven

"Het is via de hoofdredacteur van WNL gegaan, want WNL wil natuurlijk ook graag een plekje op de late avond. Meerdere mensen hebben screentests gedaan, al die tests lagen bij de NPO en die heeft het besluit genomen. Toen ik wist dat dit speelde, heb ik natuurlijk wel mijn interesse bij mijn hoofdredacteur kenbaar gemaakt", lacht de presentator. Ze is blij dat het in deze setting is. "Als je zo gepresenteerd wordt dat je het tegen Eva Jinek moet opnemen, is dat natuurlijk heel anders dan nu omdat we nu onderdeel zijn van een pool van tien mensen."

Haar duopresentator Sander Schimmelpenninck kende ze al. "Hij heeft ook een paar programma's bij WNL gedaan. En ik heb hem een keer midden in de nacht twee uren lang geïnterviewd voor een ander WNL-programma. We zitten wel op één lijn, dat is mooi. Leuk dat ik het met hem ga doen."

Spannend

Ze vindt het ook wel spannend. "Ik moet er niet teveel over nadenken, we hebben eerst kerst en ik ga nog een week met vakantie. Dus ik heb niet veel tijd om erover na te denken. Ik zal goed mijn best doen. Het nieuwe jaar begint in ieder geval goed!"

Donderdag 9 januari is Welmoed Sijtsma voor het eerst te zien.