Burgemeesters delen gehoorbeschermers uit aan carbidschieters

De BOCK-campagne, de veiligheidscampagne bij het carbidschieten, zet dit jaar in op gehoorbescherming met de slogan 'Een echte BOCK heeft doppen op'. BOCK staat voor Bewust Oplettende Carbid Knaller. Dit is de persoon binnen de groep die aandacht heeft voor de veiligheid bij de traditie van het carbidschieten.

Het aantal carbidschieters neemt in de gemeenten nog steeds toe. "Het schieten met carbid is een mooie traditie die wij graag willen behouden. Maar er gebeuren nog te vaak ongelukken", zegt burgemeester Gebben. "Als met carbid geschoten wordt, is het dus heel belangrijk dat het veilig gedaan wordt. Met deze campagne willen we de mensen daar graag vooraf op wijzen. Wees voorzichtig en pas op elkaar!"

"Gezelligheid en plezier, daar draait het bij de jaarwisseling om. Ik vind carbidschieten een mooie traditie. Ik ga op oudjaarsdag dan ook een rondje maken langs de carbidploegen in Achtkarspelen. Voor mij is veiligheid van groot belang. Voor de carbidschieters en ook voor de omstanders. Daarom doen we mee aan de BOCK-campagne", vertelt Oebele Brouwer.