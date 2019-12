Jonge verdachten (14 en 15) steekpartij Drachten langer vast

De rechter-commissaris vindt dat de jongens van 14 en 15 jaar de komende twee weken niet vrij mogen komen. Ze zitten in beperking.

Zwaargewond

Bij de steekpartij in een café aan de Zuidkade raakte zondagavond een 15-jarige jongen zwaargewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De verdachten gingen ervandoor, maar werden laat op de avond aangehouden.

Na het incident raakten omstanders slaags. Daarbij raakte een politieagent gewond. Hij werd geslagen toen hij ambulancepersoneel, dat door omstanders werd belaagd, zou helpen. De man die de agent sloeg, heeft zich nog steeds niet gemeld. Hij heeft zich maandagavond wel bekend gemaakt via Facebook met de belofte zichzelf aan te geven, maar dat is dus nog niet gebeurd. "Hopelijk meldt hij zich vandaag nog. We zijn actief aan het zoeken, maar hebben hem nog niet gevonden", zegt de woordvoerder van de politie.