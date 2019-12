Voorstanders kringlooplandbouw wandelen naar minister in Den Haag

Tot nu toe hebben 32 organisaties uit Fryslân en de rest van Nederland zich aangemeld voor de wandeltocht. Ze willen op deze wijze een hoopvol geluid laten horen, zegt Marcia de Graaff van Kening fan de Greide. Wat de tien stappen in het plan precies zijn, is nu nog niet duidelijk. De organisaties willen de komende weken vormgeven.

Toekomstbestendig

"Alle organisaties die meedoen, hebben we tien vragen gesteld, waarmee we dat tienstappenplan zullen vormen. Want het is ook heel belangrijk dat we dit plan met elkaar vormen", zegt De Graaff. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij samen staan voor een kringlooplandbouw die rekening houdt met wat de aarde kan geven, en die tegelijk boeren een goed inkomen geeft, waar gezonde producten uit voortkomen, gezonde dieren, een circulaire economie en gelukkige burgers."

De organisaties willen een visie vormen die toekomstbestendig is en voorkomen dat er in de toekomst opnieuw problemen ontstaan, met bijvoorbeeld de stikstofuitstoot en de biodiversiteit.