Nieuw gedicht Dichter fan Fryslân: 'Wat wordt het morgen?'

Wat wordt het morgen?

De chauffeur begrijpt haar wel. De kerstfilms zitten er

vol mee, zijn bussen net zo goed mensen die het liefst

de feestdagen voorbij rijden.

Zij kan het niet verdragen. Bloednerveus wordt ze

ervan het mooi weer spelen, het wegen van de

woorden om de zaak feestelijk te houden, om oud zeer

in de kast te laten.

Haar broer is wilder. Hij zegt, het kan me geen zak

schelen. Hij gooit deuren dicht alsof ze nooit weer open

hoeven. Hij roept dingen als: idioot, doordrammer,

warmdoucher.

En net zo makkelijk: Ik hoef je nooit meer te zien.

Maar weet hij wat het kost? Hij sluit tijdvakken af,

gooit jaren weg. Pas later zal hij begrijpen: met wie ga

ik erover spreken die het heeft meegemaakt?

Op een middag fietste hij linea recta weg uit zijn

vriendgroep. Hij verloor ze allemaal, omdat hij met één

ervan niet door een bruiloftsdeur kon.

Ze wil hem toeroepen: 'Wil je gelijk hebben? Of mag

een ander ook iets zeggen?' En dan zachter: 'Willen we

onszelf horen praten? Of zoeken we naar een oplossing?'

Zij is anders.

Ze wil dat het weer goed komt. Maar haar lijmwerk

heeft de brokken nog groter gemaakt. Soms vraagt ze

zich af: doen de redenen er wel toe?

Ze zou de chauffeur willen vragen: Trap het gaspedaal

in, rijd de komende dagen voorbij. Maak van deze

Qliner een Euroliner.

Maar als ze in de spiegel de ogen van de chauffeur

zoekt, hoort ze zijn antwoord al. Als we dagen over

gaan slaan, zegt hij, waar belanden we dan?

De kerstfilms zitten er vol mee mensen als zij, al staat

in de scripts de goede afloop al vast. De heren en

dames moeten alleen nog even het juiste pad vinden.

Zij kan alleen maar denken: Wat wordt het morgen?