Duizend Dagen: Slapen onder de preekstoel

Een bericht in de krant brengt journalisten Karen Bies, Diane Romashuk en Wieberen Elverdink op het spoor van een aangrijpend verhaal in het rustige plattelandsdorp Rottevalle. Tussen april 1992 en oktober 1994 schuilde hier een Syrisch-Orthodox gezin in de doopsgezinde kerk. Meer dan honderd vrijwilligers ontfermden zich over hen. Dag en nacht. In deze aflevering het verhaal van de kerkwacht. Hoe ging dat? Wat bezielde hen? En langzaam rijst de vraag: is het verhaal van het kerkasiel van Rottevalle echt de warme successtory die het lijkt?