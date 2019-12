Wethouder teleurgesteld in uitspraak gaswinning: "Dit is een besmet veld"

"Ik vind het natuurlijk jammer, want wij hebben een beroep ingesteld en een voorziening aangevraagd", legt Zonderland uit. "De rechter heeft nu gezegd: daar zie ik geen aanleiding toe om met die voorlopige voorziening al te zeggen tegen Vermilion dat ze moeten stoppen met de gaswinning in Noordwolde. Daar hebben wij het mee te doen, dat is dan zo. Het beroep volgt nog."

De wethouder weet nog niet of het beroep iets kan uithalen, maar zij hoopt het wel. "Het beroep hebben we niet voor niets ingesteld en we wachten nu op wat wij daarmee kunnen bereiken."

'Voor ons een besmet veld'

De tegenstand gaat vooral om dit ene veld. "het veld is een speciaal veld", zegt Zonderland. "in Weststellingwerf hebben we zes gasvelden, maar dit veld is voor ons een besmet veld omdat hier in het verleden een trilling is geweest bij De Hoeve in 2009. Dat is ook van dezelfde put die nu weer gebruikt wordt om door te prikken naar een ander gasveld. De weerstand is zo groot bij de bevolking, hier moeten wij ingrijpen. Op verschillende plekken wordt gas gewonnen, maar van dit veld moeten jullie afblijven."

'Kwalijk waarneembaar'

De Raad van State heeft gezegd dat de mogelijke schudding die eventueel ontstaan kan maar tot 2.6 op de schaal van Richter kan gaan. Dat is 'kwalijk waarneembaar' en de kans op schade is klein, zegt de Raad na onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen, de Nederlandse Organisatie voor toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek en de Mijnraad. "Ik snap de argumenten wel, met de berekeningen en zo. Eigenlijk zeggen ze dat het geen verschil uitmaakt, 2.6 dat voel je bijna niet. Maar waar wij mee te maken hebben is dat de inwoners toch behoorlijk kritisch zijn. Zo lang als er nog niet een uniforme schaderegeling is, wordt er ook gezegd: voorzichtig. Blijf in ieder geval van deze plek af", geeft Zonderland aan.

Teleurgesteld

Het kan volgens wethouder Zonderland nog wel een half jaar duren voordat er duidelijkheid is. "Het winningsplan loopt tot 2038, dus als er nu een half jaar gas wordt gewonnen is het maar een fractie van wat Vermilion eruit wil halen. Vermilion moet gewoon zijn werk ook doen, dat is een bedrijf dat het mag doen van de rechter. Ik ben teleurgesteld, want wij hebben dit niet voor niets gedaan. Ook voor de bevolking, die aangeeft dat het te ver gaat."