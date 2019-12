VIDEO: Kijk hier de Kerstnachtdienst in Heerenveen terug

Overal in de provincie zijn op kerstavond kerkdiensten. Een van de grootste kerstnachtdiensten is die in Sportstad Heerenveen. De 'Kerstnacht Heerenveen' trekt ieder jaar zo'n 3.000 bezoekers. De dienst, met als speciale gast zangeres Iris Kroes, is online live te zien bij Omrop Fryslân.