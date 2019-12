LIVE: Kerstnachtdienst in Heerenveen

Het thema van deze kerstnachtdienst is 'Verlangzamen,' zo vertelt dominee Anne-Meta Kobes van de Protestantse Gemeente Heerenveen: "Alles lijkt wel snel, nu en onmiddellijk te moeten gebeuren. Maar het is ook goed om af en toe even pas op de plaats maken. Tijd voor elkaar te nemen. Te verlangzamen. En te verlangen om samen te zijn."

Naast Iris Kroes werken ook dansstudio Hier! de brassbands Pro Rege en Advendo en het Groot Heerenveens Kerstkoor mee.

De kerstnachtdienst begint om 20.00 uur en is te zien via omropfryslan.nl of de omropapp.