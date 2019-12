Man die agent sloeg na steekpartij Drachten wil zich verantwoorden

De man schreef dat hij de "jongen in het roze shirt" is, die op diverse filmpjes te zien is. Dat man zegt dat hij uit emotie handelde toen hij de politieman sloeg. Hij zegt dat zijn "kleine neefje" neergestoken was. Toen hij zijn neefje wilde troosten zei de man dat hij van de politie te horen kreeg: "wegwezen."

De man schreef dat daarna zijn "opa van dik in de 60" een klap kreeg van de politie. Daarop haalde de man verhaal en hij haalde uit naar de agent. Daarover schreef hij: "Misschien had ik anders moeten reageren, maar wij reageren op emotie." De agent liep een gebroken neus op. Hij werd geslagen toen hij ambulancepersoneel zou helpen dat door omstanders belaagd werd.