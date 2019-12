Welmoed Sijtsma bij duo-presentatoren voor nieuwe talkshow Op1

Het andere duo dat maandag bekend is gemaakt, bestaat uit Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink. Eerder zijn al al Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven, Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen en Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg bekendgemaakt.

Welmoed Sijtsma is in Hurdegaryp geboren en groeide op in Leeuwarden. Ze heeft bij Omrop Fryslân gewerkt, en is bij het grote publiek bekend van het Jeugdjournaal. Tevens presenteert zij vanaf 2018 Goedemorgen Nederland.

Sijtsma op donderdag

De talkshow begint op 6 januari en ieder duo heeft een vaste dag. Welmoed Sijtsma en Sander Schimmelpenninck hebben de donderdag toebedeeld gekregen. Schimmelpenninck is hoofdredacteur van het tijdschrift Quote, bovendien heeft hij een column in De Volkskrant. Verder won hij afgelopen jaar het televisieprogramma De Slimste Mens.