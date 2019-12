Boerenkoolactie bij nachtopvang wil vaker warme maaltijden voor daklozen

Er is wel iedere dag eten, maar niet iedere dag is er dus wárm eten. Volgens Sytze Kout is driemaal in de week niet genoeg. "Als je dak- en thuisloos bent of geen papieren hebt en je lopen een paar dagen op straat en met bijna geen geld, dan is het wel belangrijk dat de basisbehoeften gegarandeerd zijn. Daar hoort een warme maaltijd wel bij."

Kout snapt wel waarom er voor drie keer gekozen is. "Zien heeft een beleid dat ze waar moeten maken richting de gemeente, namelijk dat er doorstroom is. Ze moeten productiecijfers laten zien en daarvoor zien zij ook wel in dat er een groep is die in het gedrang komt en niet zo gemakkelijk bemiddeld worden kan naar ambulante begeleiding of andere voorzieningen. En net om die groep gaat het. Wij zien vaak over 't hoofd dat mensen die zichzelf niet kunnen redden wat extra hulp nodig hebben. Als je dan bezuinigt op maaltijden of weigert bij een nachtopvang, dat gaat veel te ver."

Gemeente

Zienn is de uitvoerder van de gemeente Leeuwarden, dus zou de actie niet beter bij de gemeente kunnen zijn? Kout vindt: "De hulpverleners hebben een autonome beroepsstatus en kunnen zelf beslissingen nemen. Het is óók een keuze van Zienn zelf. Onze actie gaat in goed overleg, ze snappen wat we aangeven. De reacties van de mensen zijn positief. Het moet ook structureel zijn, niet alleen voor de kerstdagen."