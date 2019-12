NK-afstanden is de 'Wedstriid fan de Wike'

"En daarom is dit toernooi de Wedstriid fan de Wike. Er staat nogal wat op het programma,' zegt sportverslaggever Roelof de Vries. Natuurlijk worden de Nederlandse titels verdeeld. "Die titels zijn echt wel belangrijk, maar de toppers zien toch ook niet verder. Zij moeten zich plaatsen." Het gaat dan om de drie belangrijkste toernooien van dit seizoen:

Het Europees Kampioenschap afstanden in Heerenveen vrijdag 10 tot en met zondag 12 januari. Het Wereldkampioen afstanden in Salt Lake City, donderdag 13 tot en met zondag 16 februari. Het Wereldkampioen allround en sprint in Hamar, 28 februari tot en met zondag 1 maart.

Sven Kramer

Er doen veel Friezen mee aan het toernooi die zich kunnen plaatsen. "Maar degene waar de meeste mensen naar uitkijken, zal toch Sven Kramer zijn. Hoe goed is hij opgeknapt van zijn auto-ongeluk? Maar met name, hoe gaat het met zijn rug? Is hij op tijd fit?" Daar lijkt het wel op, want hij reed vorige week een officieus Nederlands record op de 3.000 meter. "Dat is natuurlijk een goed teken."

Altijd een toernooi met een verhaal

Maar ook voor schaatssters zoals Antoinette de Jong, Letitia de Jong, Jorrit Bergsma en Douwe de Vries stiet wat op het schema. "En dan vergeet je nog een hele rij schaatsers die zich kunnen plaatsen. Het zit dicht bij elkaar. Wie kunnen stunten? Wie zakken door het ijs? En wie komen bovendrijven? Het is altijd een toernooi met een verhaal."

Vrijdag begint het toernooi met de 500 meter bij de mannen, de 1.500 meter bij de vrouwen en de 5.000 meter bij d mannen. De wedstrijden op zaterdag en zondag zijn live te volgen op Omrop Fryslân Radio en alle interviews zijn terug te zien op www.omropfryslan.nl/sport. Verslaggevers Roelof de Vries en Andor Faber volgen het toernooi.