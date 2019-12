Opvoeren gaswinning Noordwolde mag doorgaan

De gemeente Weststellingwerf is fel tegen de gaswinning bij Noordwolde. Dat heeft te maken met een aardbeving die eerder in 2009 was. Dat was een van 2.8 op de schaal van Richter. Dat was toen bij De Hoeve. Volgens het KNMI had die beving te maken met het dumpen van afvalwater in de lege put. Dat wordt door het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) gezien als een logische verklaring.

Niet onder de indruk

De Raad van State is echter niet onder de indruk van de argumentatie van de gemeente Weststellingwerf: "Dat er in 2009 bij het nabijgelegen dorp De Hoeve een aardbeving is geweest maakt niet dat de risicoanalyse onjuist is." De Raad ziet ook geen aanleiding om te twijfelen aan het standpunt van het KNMI, SodM en mijnbouwbedrijf Vermilion.