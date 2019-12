Verkeerd geparkeerd: jutterswagen van Ameland moet na 47 jaar terug

"De wielen staan nog boven het zand uit, maar het is drie keer niks. Een wrak," lacht Kiewiet. "De garnalenvissers kwamen hem af en toe ook tegen, zij hebben hem zelfs een naam gegeven: Herby. Ze hebben hem ingevoerd in hun gps-systeem zodat ze er niet met hun net achter komen. Ik ga straks met pensioen en wil het gebied eigenlijk schoon achterlaten, dus ik zei tegen mijn baas van It Fryske Gea Henk de Vries: ik hoef geen receptie voor mijn afscheid, maar je moet wel even de kosten betalen zodat we het gebied schoon achterlaten. Dat vond hij wel een mooie actie. Dus zodra het kan willen we hem weer naar huis halen."

Mossels zoeken

Kiewiet vertelt het verhaal van de wagen, hoe de auto ooit in de zee terechtgekomen is. "Vroeger waren er nog geen werelderfgoed en toeristen, dan kwam je als knapen thuis uit school, gooide je de tassen in de hoek en als het tijd goed was pakte je de auto en ging je te jutten of te mosselszoeken. Wij waren met dertien kinderen thuis, dus we konden nog wel wat mossels gebruiken. En dan reed je een paar kilometer het Wad op, dan sprongen er een paar van de auto af en die legden een paar plankjes in het spoor en de chauffeur maakte dan een rondje en de auto werd in hetzelfde spoor gezakt zodat 'ie niet zou wegzakken. Tot 'ie een keer dus wél verdween. Er was nog geen mobiele telefoon dus we moesten lopend naar huis, en toen we de volgende dag met een trekkertje op de plek kwamen was hij al veel verder weggezakt."

Van broer naar broer

Vanaf toen bleef de wagen dus op het Wad staan. Kiewiet: "Een jaar of tien terug kwam hij weer boven water. Er was een toerist die er met z'n boot lag, deze maakte een foto en zond 'm naar de gemeente Ameland, want dat kon zo niet. Maar die klacht kwam bij mijn broer terecht, hij was hoofd buitendienst. En de auto was van hem! Maar mijn broer dacht: hij ligt op het terrein van It Fryske Gea, dus ik stuur het door naar mijn broer, die er opzichter is. Rijkswaterstaat vond het niet nodig om hem op te ruimen, er was geen gevaar voor de scheepvaart. Maar dan is de auto weer tien jaar weg. En nu hij weer bovenkwam, dacht ik: het is tijd om hem op te ruimen."

Achterstallige wegenbelasting

De reddingsactie hangt nog wel even van het weer af. "Het zal een stiekeme actie zijn, het hangt van het weer af. Als het moment daar is gaan de mannen mee die er altijd bij waren, de broers en wat vrienden, en dan halen wij hem symbolisch weer naar huis. Hij moet maar weer naar mijn broer, de rechtmatige eigenaar. Even schoonspuiten, en misschien moet 'ie ook nog wat achterstallige wegenbelasting betalen," zegt Kiewiet. "Maar er is wel een probleempje: we kunnen hem even niet vinden. We wachten op oostenwind en laagwater, en dan gaan we eropaf." Tot die tijd ligt de wagen dus nog even op het Wad.