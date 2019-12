Sportcast: Jubelstemming bij Friese betaald voetbalclubs

Onze analisten zijn optimistisch over de eerste seizoenshelft van SC Heerenveen. De ploeg staat nu op de achtste plaats met 28 punten. Geert van Tuinen vindt de positieve sfeer rondom Heerenveen met name de verdienste van de trainer: "Johnny Jansen heeft het chagrijn weer uit de club gehaald." Arjen de Boer vindt deze trainer een verademing: "Wat hebben we een wedstrijden gezien onder Streppel en Olde Riekerink, man o man. Dan is dit het evangelie dat Johnny Jansen predikt."

In de Sportcast noemen onze analisten hun verrassingen van het seizoen. Voor Geert van Tuinen is dat Chidera Ejuke: "Die Ejuke is een ongeleid projectiel. Dat is zijn kracht, maar ook zijn zwakte. Toch ben ik een Ejuke-fan, hij komt altijd wel voorbij in de samenvattingen."