Omrop Tip: Deze 9 programma's mag je niet missen met de feestdagen

Domela Passie

Op 18 november 2019 was het 100 jaar geleden dat Domela Nieuwenhuis overleed. In het programma van een uur kruipt Meindert Talma in de rol van Domela. Samen met een koor van ruim 70 mensen brengt hij zijn Domela Passie op Explore the North. Domela was een held in Fryslân die opkwam voor de landarbeiders in het noorden van Fryslân. De Domela Passie is op eerste kerstdag 's ochtends om 09.00, 10.00, 11.00 en 12.00 uur te zien. Het programma wordt op dezelfde tijden herhaald op tweede kerstdag.