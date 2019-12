Duizenden lichtjes branden op kerstavond op oorlogsgraven

Het initiatief voor de lichtactie komt van Burgumer Dick Jansen. In 2015 raakte hij geïnspireerd door een traditie op de Canadese begraafplaats in Holten. Volgens hem zou het mooi zijn om deze luchtactie ook op andere begraafplaatsen te organiseren. Om de actie voor elkaar te krijgen, is er toen een Facebookpagina opgezet.

Massaal in actie

In eerste instantie was rekening gehouden met vijftien tot twintig mensen die mogelijk mee wilden doen. Maar dat is in de afgelopen jaren anders gelopen. De actie werd massaal opgepikt en al snel brandden er meer dan honderd lichtjes op kerstavond. Volgens de organisatie zijn familie en nabestaanden van de oorlogsslachtoffers erg blij met de kerstactie. Er komen zelfs reacties vanuit het buitenland.

Aandacht voor oorlogsgeweld

Dit jaar worden op 400 locaties lichtjes aangestoken voor mensen die zijn omgekomen door oorlogsgeweld. Op sommige plaatsen is het een individuele actie, terwijl er op andere locaties een heel programma met toespraken wordt georganiseerd.

Via deze link is te zien waar op kerstavond lichtjes worden aangestoken.