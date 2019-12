IFKS-schipper Merijn Olsthoorn stopt

Olsthoorn en zijn bemanning werden in 2017 kampioen in de grote A van de IFKS: "Dat was natuurlijk geweldig. En twee jaar daarvoor wonnen we Lemmer Ahoy, een editie waar de SKS en IFKS toen in bijna volle sterkte vertegenwoordigd was. Ook een hoogtepunt. We hebben acht jaar lang met een stabiele groep gevaren. Daardoor konden we er heel veel uit halen."