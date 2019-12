Protest op Ameland tegen plannen voor campus Ameland Academy

In februari begint op Ameland de zogenoemde Ameland Academy, waar studenten terecht kunnen die in de horeca aan de slag willen. Doel is om met de Academy de tekorten in de horeca op te lossen. De Ameland Academy komt in Ballum, waar een woonboerderij wordt omgebouwd. Daar zijn ze in het dorp niet blij mee.

Bezwaren

Ballumer Erik de Boer is één van de tegenstanders. "We zijn zo boos omdat de campus in onze optiek te grootschalig is. Er wordt ons verteld dat er maar zeventien studenten in komen te wonen, maar we denken dat dat er veel meer zijn. Dat zijn onze zorgen. We zijn tegen permanente bewoning."

Vervolgstappen

De Boer is niet de enige die zich in Ballum zorgen maakt over de Ameland Academy. Bij de bemeente zijn zo'n 150 bezwaren ingediend en er hangen meerdere spandoeken in het dorp. "We denken dat de gemeente niet veel met onze bezwaarschriften doet", zegt De Boer. "Dan moeten we nadenken over verdere stappen, want we laten het hier niet bij zitten."

De Ameland Academy zelf wil nog niet reageren op het verhaal.