Politie over jonge leeftijd van verdachten steekincident in Drachten: "Dit is echt heel zorgelijk"

De politie is vooral geschrokken van de jonge leeftijd van de verdachten. "Dit is echt heel zorgelijk. Wat doe je op die leeftijd al met een wapen op straat?", vraagt Van Gijssel zich hardop af. Over de oorzaak kan de politie nog niets zeggen. "We willen heel graag weten wat de aanleiding was voor dit incident. Het verhoor van de jonge verdachten zal daar duidelijkheid over moeten geven."

Bij de onrust die op straat ontstond na het incident raakte een mannelijke politieagent gewond. Hij is aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis. "Daar doen we ook onderzoek naar", laat de woordvoerder weten. Al met al houdt deze zaak de politie nog wel even aan het werk. "Dit is een incident met enorm veel impact, waarbij veel emoties komen kijken."