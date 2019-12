Grote zorgen over Friese taal in de rechtszaal

Volgens Boksum komt het Fries onder druk te staan door de schaalvergroting. De Leeuwarder rechtbank is met die van Groningen en Assen onder gebracht bij de rechtbank Noord-Nederland. Het Leeuwarder gerechtshof is ook niet meer zelfstandig en is toegevoegd aan het hof in Arnhem.

Vergaande gevolgen

Dat heeft vergaande gevolgen voor het Fries. Advocaat Boksem: "Zelfs bij de behandeling van zaken in Leeuwarden is het geen vanzelfsprekendheid meer dat alle betrokkenen het Fries kunnen verstaan. Rechters worden steeds vaker ingevlogen vanuit Groningen of Assen. Raadsheren zelfs vanuit Arnhem of Zwolle."