Dreaming of a white christmas? Dan heb je de slaap nog niet uit!

Siemen Reitsma is voorzitter van de ijsbaan in Grou en hoopt op koude kerstdagen in plaats van een witte wereld. Iedere dag kijkt hij even bij de ijsbaan, die al sinds november onder water staat. "Je hoopt toch dat het begint te vriezen rond de kerstdagen. Ik weet wel dat het water is, maar ik zie het ijs al weer voor me."

Afgelopen jaar kon er niet geschaatst worden op de ijsbaan in Grou. Het jaar er voor kon er wel geschaatst worden op het buitenijs. "Het is al weer twee jaar geleden dat er geschaatst is, dus het moet nodig weer gebeuren."