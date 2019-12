Danny Noppert na WK-uitschakeling: "Ik voel me diep teleurgesteld"

"Ik voel me diep teleurgesteld." Dat zei darter Danny Noppert zondag nadat hij werd uitgeschakeld bij het WK darts. Noppert verloor in de derde ronde met 4-2 van de Belg Kim Huybrechts. "Het lukte totaal niet meer na 2-2 en dan loop ik achter de feiten aan. Hij was de grootste vechter deze partij."