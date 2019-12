Wil jij in het donker door de natuur wandelen? Het kan in het Ketliker Skar

Fokje Posthumus van it Fryske Gea legt uit wat er gaat gebeuren. "De kinderen maken eerst een eigen lantaarntje, waarmee ze samen met een gids de natuur in gaan. Wanneer ze terugkomen, kunnen ze lekker opwarmen bij het kampvuur en is er warme chocolademelk voor iedereen."

Dierengeluiden

Doel van de excursie is om kinderen kennis te laten maken met diverse dieren in het bos. "Bosuilen, maar ook vleermuizen en er zijn zelfs damherten", somt Fokje op. "Hopelijk komen we die ook nog tegen." Het idee van de nachtexcursie komt van vrijwilligers van It Fryske Gea. Het is bedoeld voor kinderen, maar ook ouders en grootouders mogen mee. Wees er echter snel bij, want de aanmeldingen gaan hard.

Wees er snel bij

De nachtexcursie begint om 19.00 uur. Alleen in de groep van 19.30 uur passen er nog kinderen bij. "We lopen over een betonpad, maar het mooiste is wanneer je laarzen aantrekt", geeft Fokje als tip.