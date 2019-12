Het gaat alarmerend slecht met de wulp, waarschuwt Sovon Vogelonderzoek

"Wanneer dit zo doorgaat, hebben we over tien jaar nog geen 2000 paartjes meer over hier in Nederland", zegt Romke Kleefstra van Sovon Vogelonderzoek. Sovon bekijkt nu samen met Vogelbescherming Nederland wat er moet gebeuren. "Dat zal zich voornamelijk richten op het boerenweiland en de Waddeneilanden, want daar liggen nog kansen voor de wulp", legt Kleefstra uit.

Uitsterven dreigt

"Maar het zit de wulp eigenlijk op heel veel fronten tegen", zegt Kleefstra. "In Ierland, waar eerder duizenden wulpen broedden, dreigt de soort zelfs helemaal uit te sterven."