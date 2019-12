Noppert uitgeschakeld op WK darts na verlies tegen Huybrechts

Tegenstander Huybrechts kwam goed terug in de vierde set. Hij liep al snel uit naar 2-0 in legs. Noppert pakte nog wel een leg met een finish van 83, maar daarna kon de Belg de set pakken. Hij brak de Fries meteen daarna in de eerstvolgende leg. Noppert leek zijn triples even kwijt te zijn. Huybrechts maakte 2-0 in legs. Daarna kwam de Fries weer iets terug met een 64-finish, maar het was niet genoeg om zijn tegenstander van de setwinst te houden (3-1).