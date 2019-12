Man zwaargewond na steekincident in Drachten, omstanders slaags

Er is zondagavond een steekincident geweest bij een café aan de Zuidkade in Drachten. Daarbij is een persoon zwaargewond geraakt. Hij wordt naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. De mogelijke daders zijn op de vlucht. Na het incident is bij schermutselingen een politieagent gewond geraakt. Ook die is naar het ziekenhuis gebracht.