UNIS Flyers wint van Geleen en staat in bekerfinale

De Flyers kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Met een man meer schoot Trevor Peterson hard de 1-0 binnen. Vlak voor het eind van de eerste periode verdubbelde Adam Bezak de voorsprong, opnieuw toen Geleen een man minder op het ijs had. Toch deed Geleen ook nog iets terug in diezelfde periode. Een schot van Mordy Munichman vloog binnen via een speler van de Flyers.

Geleen komt even terug

Vroeg in de tweede periode was het zelfs weer gelijk. Op het moment dat Flyers een powerplay had, scoorde Geleen. Bezak miste de puck en daar profiteerde Nick Verschuren van: 2-2. De Flyers profiteerden een paar keer niet van powerplay, maar tegen het eind van de tweede periode stonden de Feansters zelfs met twee man meer op het ijs. Toen maakte Petersen er 3-2 van.

Flyers maken het af

In de derde periode moest Geleen het doen zonder coach Andy Tenbult. Hij had tussen de tweede en derde periode een straf gekregen van de arbitrage. Halverwege de laatste periode raakte Trevor Hunt de paal. Juha Kiilholma was snel bij de rebound en bezorgde Brent Jansen de 4-2. In de slotfase maakte Kiilholma zelf nog de 5-2.