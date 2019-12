Henk de Jong: "We hebben een prachtige ploeg die elke dag beter wil worden"

Voor rust was Cambuur oppermachtig: 80 procent balbezit voor de Leeuwarders. Van die statistiek was Hoedemakers zelf ook onder de indruk. "Dan kun je wel zeggen dat je ze in de tang hebt. Zij zakten in, wij hadden rust achterin en we lieten de bal gaan. Zij kregen er geen druk op. 80 procent balbezit, dat is lekker."

Als winterkampioen 2020 in, met acht punten voorsprong in de strijd om promotie. Dat kon slechter. "Nu even goed rust nemen, genieten, even ontspannen. Dan gaan we daarna weer door." Spelers mogen na de laatste wedstrijd van het jaar kiezen: met de bus mee naar Leeuwarden, of met eigen vervoer naar huis. Hoedemakers kiest voor het laatste: "Ik ga lekker met m'n vriendin en moeder met de auto mee, lekker naar huis."