Ludieke actie boerinnen in Leeuwarden: "Hiermee bereiken we de mensen ook"

Een groep boerinnen heeft zondag in het centrum van Leeuwarden een ludieke actie gehouden. Ze willen laten zien dat boerderijen onmisbaar zijn. Zuivelproducten komen van de boerderij en worden niet gemaakt in supermarkten, is de boodschap. Ze denken ook dat ze met deze actie hetzelfde kunnen bereiken als met de massale protestacties met trekkers.

Geeske Klaver van de actiegroep Fiere Boerin: