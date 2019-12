Cambuur wint en gaat met acht punten voorsprong de winterstop in

Het eerste gevaarlijke moment voor de Leeuwarders was al na twee minuten, toen een voorzet van Jarchinio Antonia bijna binnen viel bij de tweede paal. Dat was nog niet de openingstreffer, maar die viel kort daarna wel: in de tiende minuut werd Jamie Jacobs op z'n hakken getrapt en kregen de Leeuwarders een strafschop. Robert Mühren schoot raak vanaf de stip.

Jacobs scoort bij rentree

Na een paar halve kansen voor Excelsior breidde Cambuur de voorsprong uit. Jamie Jacobs, in zijn eerste wedstrijd na een hoofdblessure, kopte een voorzet van Robin Maulun via de paal raak: 0-2.

In de laatste tien minuten van de eerste helft raakten de Leeuwarders nog twee keer de paal, maar deze twee keer viel de bal er daarna niet in. Eerst schoot Maulun op het houtwerk en tien minuten later deed Issa Kallon hetzelfde. Tussen die kansen waren Mühren en Antonia ook dicht bij de 3-0 voor Cambuur, maar de Leeuwarders lieten na om de wedstrijd in het slot te gooien.

Excelsior langzaam maar zeker agressiever

Na een rustig begin van de tweede helft werd Excelsior langzaam maar zeker agressiever. Het publiek in Kralingen liet zich ook nadrukkelijk horen. David Sambissa beging een overtreding op de rand van het strafschopgebied. Daar kreeg hij geel voor. Doelman Sonny Stevens keerde de vrije trap van Dogucan Haspolat net z'n vuisten.

Tussen de storm van Excelsior door kreeg Cambuur ook grote kansen. Jacobs maakte bijna z'n tweede, nadat Alessandro Damen in eerste instantie de bal losliet, maar diezelfde Damen kon de bal daarna alsnog van de lijn halen. Ook Robert Mühren besliste de wedstrijd niet: zijn kopbal eindigde op de lat.

Spanning terug, maar niet lang

Kort nadat Kallon ook de kans op de 0-3 had laten liggen, kwam de spanning terug in de wedstrijd. Stevens liet de bal los bij een schot en oud-Cambuurspeler Rai Vloet maakte de 1-2.

Even hoopte de thuisclub weer op een goed resultaat, maar in de blessuretijd viel de beslissing toch. Op aangeven van Mühren zorgde Kallon voor de beslissing.