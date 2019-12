Melkveehoudersvakbond wil toeslag op zuivel in supermarkt

Volgens Wiegersma is het een goede zaak dat er door de betrokken partijen verder wordt gesproken over stikstofmaatregelen en dat premier Rutte daarbij meer de regie naar zich toetrekt. "Maar er moet eigenlijk direct iets gebeuren, zodat het licht bij de boer niet uitgaat."

Zo'n zuiveltoeslag zou daarin kunnen voorzien, denkt Wiegersma. "Alle schakels in de keten pakken nu winst. En de boer krijgt dan wat er overblijft. Dat is het dilemma waar we mee te maken hebben en daarom worden we de laatste tien à twintig jaar gedwongen om steeds meer te produceren voor minder geld."

Nieuwsforum

In het nieuwsforum zat Wiegersma aan tafel met de hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, Sander Warmerdam, en met Aukje de Vries, Tweede Kamerlid voor de VVD.