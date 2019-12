Bevolkingsonderzoek brengt 20.000 'voorlopers' darmkanker aan het licht

Met het bevolkingsonderzoek wordt zo'n 85 procent van de darmkankers opgespoord. Ongeveer drie op de vier Nederlanders doet mee aan het RIVM-onderzoek en dat aantal blijft stabiel.

Borstkanker

Het RIVM screent ook vrouwen op borstkanker. Het aantal vrouwen dat meedoet aan het onderzoek lag vorig jaar iets lager dan normaal (76,6 procent). Van iedere tienduizend deelneemsters werden er 22 doorverwezen voor nader onderzoek. Bij de helft van die 22 was er direct een verdenking op borstkanker. Bij de anderen was er niet genoeg informatie op de röntgenfoto voor een goede beoordeling.

Baarmoederhalskanker

Het derde bevolkingsonderzoek was naar baarmoederhalskanker. Het afgelopen jaar hebben ruim 460,000 vrouwen daaraan meegedaan. Dat komt overeen met 57,6 procent van de doelgroep en is net iets meer dan het jaar ervoor. Bij 9,5 procent van de deelneemsters is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken gevonden. Bij ruim vijfduizend vrouwen is een voorstadium van baarmoederhalskanker opgespoord.