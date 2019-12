Automobilist rijdt met 200 km per uur op Wâldwei na kerstborrel

De auto reed in de richting Drachten. Een motoragent zette de achtervolging in, maar had grote moeite de snel rijdende auto in te halen. Pas bij Drachten lukte dat. Toen de auto aan de kant was gezet, kan de bestuurder meteen zijn rijbewijs inleveren bij de politie.

Op het politiebureau bleek bovendien dat de man tweemaal zoveel alcohol had gedronken als maximaal toegestaan. Daarvoor kreeg hij een boete van 425 euro. De politie meldt dat de invordering van het rijbewijs na een kerstborrel was.