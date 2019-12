UNIS Flyers winnen eerste halve finale om beker

De UNIS Flyers begonnen goed in Limburg. Na de eerste periode stond er terecht een 1-0 voorsprong op het bord. Adam Bezak scoorde voor de ploeg uit Heerenveen.

Het team van trainer/coach Mike Nason drukte in de tweede periode het verschil in kracht uit in een grotere voorsprong. Pippo Limnelle Finocchiaro maakte de 2-0 . Toen aan het einde Lars den Edel ook nog raak schoot, was de buit bijna binnen.

In de derde periode werd Geleen sterker, maar verder dan een treffer van Nick Verschuren kwamen de Limburgers niet. Eindstand: 1-3.

Bekerfinale in Eindhoven

Door de winst in de reguliere speeltijd pakken de Flyers drie wedstrijdpunten. Zondagavond hebben de Friezen aan één wedstrijdpunt genoeg om naar de finale in Eindhoven te gaan. Daarvoor moeten ze na drie perioden op zijn minst gelijk staan met Geleen.

In de andere halve finale won Nijmegen na verlening met 4-2 in en van Den Haag. Zondag is Nijmegen bij winst in eigen stadion dus finalist.