Teleurstelling na gelijkspel: "Wij durfden vandaag te voetballen"

Debutant

In de 79ste minuut kwam er voor één Heerenveen speler een mooi moment: Rein Smit mocht zijn debuut maken in het eerste. De 18-jarige Smit speelt al zes jaar bij Heerenveen, en komt met name uit voor de beloften. De jonge voetballer komt van ADO 20 uit Heemskerk. Dat is onder andere de ploeg waar ook Pelle van Amersfoort vandaan komt.

Smit woont nu bij een gastgezin in Oranjewoud. Zaterdag zat hij voor de tweede keer op de bank bij de hoofdmacht, en ineens was voor hem het moment daar: "Ik schrok eigenlijk een beetje!" Coach Jansen gaf hem mee om goed z'n best te doen, en vooral ook plezier te hebben. En dat is gelukt: "Ik ben blij."