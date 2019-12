Friezen niet in de prijzen bij Marathon Cup in Breda

Bij de vrouwen waren er al ruim voor het eind van de wedstrijd nog maar negen schaatsers over en werd het een tactisch spelletje. Daar was Marijke Groenewoud uit Hallum door een valpartij al niet meer bij. Met snelle sprinters in de groep probeerden verschillende schaatssters van de lange adem een gaatje te slaan,. Met nog vier rondjes probeerde Anne Tauber uit Oranjewoud weg te komen, maar dat lukte niet.

Zo kwam het tot een sprint tussen negen vrouwen. Francesca Lollobrigida trok de sprint aan en reed van kop af naar de overwinning. Achter de Italiaanse eindigde Kelly Schouten op een tweede plaats. Anna van der Bos werd derde.

Beste Friezin was Jade van der Molen uit Heerenveen. Zij werd vijfde. Groenewoud blijft ondanks haar val wel leider in het jongerenklassement.

Kooiman wint bij mannen

Bij de mannen was Erik Jan Kooiman de winnaar van de achtste wedstrijd in de Marathon Cup. Hij kon in de wedstrijd van 125 rondjes in de finale wegkomen uit een kopgroep van zes man. De Italiaan Daniel Nero werd tweede. Frank Vreugdenhil kwam als derde over de finish.