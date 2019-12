LDODK als koploper het nieuwe jaar in, na winst op Groen Geel

De ploeg van coach Henk Jan Mulder had wat goed te maken na het ruime verlies in de topper tegen PKC. Dat Groen Geel niet een tegenstander van hetzelfde kaliber als PKC is, werd al snel duidelijk. Na acht minuten spelen stond het 1-4 voor LDODK. Ook daarna bleef de ploeg comfortabel op voorsprong staan. Na de eerste helft stond het 7-12 in het voordeel van de Friese korfballers

Na in de tweede helft uit te lopen naar een stand van 15-23, lieten de Friese korfballers de teugels wat vieren, en kon Groen Geel terugkomen tot 20-23. Het eindschot was echter weer voor LDODK, waardoor er na het laatste fluitsignaal 22-26 op het scorebord stond.

Topscorers aan de zijde van LDODK waren de gebroeders André en Erwin Zwart, beide met zes doelpunten. LDODK neemt door de winst de koppositie weer over van PKC, dat eerder op de dag onverwachts verloor van KZ.