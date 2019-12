Heerenveen speelt gelijk tegen Heracles in laatste wedstrijd van het jaar

Met Andres Dreyer als vervanger voor de geblesseerde Jens Odgaard had Heerenveen het aan het begin van de wedstrijd moeilijk. De eerste grote kans was dan ook voor de bezoekers uit Almelo. In de vijfde minuut raakte Veerman slordig de bal kwijt, maar keeper Warner Hahn reageerde attent op de pass van Cyriel Dessers. Niet veel later kreeg Mohammed Osman de tweede kans, maar zijn schot ging over de goal.

Penalty net voor rust

Na de eerste tien minuten kregen de Feansters het wat beter op de rit. Na bijna een half uur gespeeld te hebben moest de keeper van Heracles Janis Blaswich twee keer redding brengen. Eerst kon Mitchel van Bergen een voorzet van Chidera Ejuke er net niet in lopen. Daarna was het Ejuke zelf die naar binnen kwam en met een schot richting de kruising Blaswich tot het uiterste dreef.

In de 43ste minuut kreeg Heerenveen dé kans om met een voorsprong de kleedkamers op te zoeken. Na een handsbal van Dessers bij een hoekschop, mocht Hicham Faik een strafschop nemen. Maar zijn inzet werd gekeerd door Blaswich. Even later ging een schot van Dreyer nog net naast de goal.