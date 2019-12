Arends opnieuw Nederlands kampioen dubbelspel

Het duo Arends en Pel was in de finale te sterk voor tegenstanders Alban Meuffels en Guy Den Heijer. De Leeuwarder en zijn ploeggenoot wonnen in een finale op hoog niveau, met 6-4 en 6-2.

Toppers als Middelkoop, Haase en Koolhof deden niet mee aan het toernooi.