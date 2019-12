In de Vrijheidswijk in Leeuwarden vervult de zogenaamde Woonkamer van Solidair Fryslân een belangrijke functie. Mensen komen er vaak bijelkaar, want er is veel eenzaamheid. De wens is om elkaar vaker op te zoeken. Zaterdag kon dat. Bij een speciale kerstboom kon iedereen z'n wens kwijt, voor zichzelf en voor anderen. Er kwam dan ook van alles in de boom te hangen.