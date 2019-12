Bobsleeër Dennis Veenker dertiende op wereldbeker in Königssee

Daarmee kwamen de Nederlandse bobsleeërs 0.64 honderdsten tekort voor de eerste plaats. Dat ging, net als de tweede en derde plaats, naar de Duitse teams.

Vrijdag kwam Veenker ook al in actie in de tweemansbob. In die wedstrijd kwam hij, samen met Ivo de Bruin, tot een tiende plaats in een tijd van 1.39.87.