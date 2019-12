Brandweer slaat alarm over gevaarlijke pelletkachels

De Nederlandse Haarden en Kachelbranche (NHK) zegt dat er in heel Nederland sinds de introductie van subsidie voor pelletkachels in 2016, waarschijnlijk honderden branden zijn geweest met de kachels.

De NHK en het team Brandonderzoek Noord-Nederland slaan zaterdagavond in het televisieprogramma Kassa alarm over de zaak. Mogelijk zijn er duizenden onveilige pelletkachels in Nederland, zo meldt het programma.

De branden zouden ontstaan door fouten bij de installatie en het onderhoud. Zo zouden er bijvoorbeeld regelmatig rookgasafvoeren gebruikt worden, die normaal gesproken bij gaskachels gebruikt worden. Deze zijn niet geschikt voor houtgestookte apparaten.

Duizenden kachels

Er zijn in Nederland ongeveer 65.000 pelletkachels, ongeveer 44.000 daarvan zijn met subsidie gebouwd. Kopers kunnen minimaal 500 euro subsidie krijgen, als ze een pelletkachel aanschaffen. Sinds de regeling is ingevoerd, is er ongeveer 28 miljoen euro uitgekeerd. De regeling houdt aan het eind van dit jaar op, in verband met de uitstoot van stikstof, koolmonoxide en fijnstof.