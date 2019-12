Honderden kerstmannen en -vrouwen rennen door Leeuwarder binnenstad

Ruim duizend deelnemers renden een rondje van 2,5 kilometer dwars door de stad. De opbrengst van de Santarun gaat dit jaar naar de Friese Stichting Stoereloer. Deze organisatie organiseert in de zomer een creatieve projectweek met een grote verscheidenheid aan workshops voor kinderen van 6 tot 13 jaar. Zo kunnen bijvoorbeeld kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie even ontspannen tijdens de vakantie.

Na de run was er nog een feestje bij café Neushoorn.