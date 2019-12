Jitty van der Werf houdt op bij Farmers Defence Force

Het besluit om op te stappen, zou volgens Van der Werf in overleg met de andere bestuursleden tot stand zijn gekomen. Ze wil meer vrijheid hebben, en haar meer en specifiek richten op Fryslân. De agrarische sector in Fryslân zou volgens haar anders zijn dan in de rest van Nederland.

Nieuwe stichting

Van der Werf wil nu samen met melkveehouders Sjoerd Mensonides en Hyke Anema een nieuwe stichting oprichten: Stichting Belangen Agrarysk Fryslân. De nieuwe groep wil opkomen voor de belangen van de Friese boer. Dat willen ze doen door gesprekken te voeren met overheden, op te trekken met andere landbouworganisaties en zelf acties te organiseren.

Maandag moet de stichting rond zijn, en de website in de lucht gaan.

Van der Werf zegt dat ze op goede voet afscheid heeft genomen van Farmers Defence Force, en daarom in de toekomst ook de coördinatie van hun acties in Fryslân zal blijven doen.